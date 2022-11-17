上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。

据中新社报道，记者星期四（11月17日）从上海市公安局获悉，中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元（人民币，下同，约2500万新元）。

警方称，本案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。

警方查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽中国境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。

在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方今年1月联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。

目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。