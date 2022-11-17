与拜登和习近平同登经济学人封面 蔡英文：台湾受世界高度关注

经济学人（The Economist）杂志谈2023年趋势特辑封面，将台湾总统蔡英文和美国总统拜登、中国大陆国家主席习近平等领导人并列。蔡英文星期三（11月16日）在脸书发文称，这代表台湾在各方面的表现、台湾人民的努力受到世界高度的关注。

蔡英文说，报道中提到，“台湾是繁荣的民主国家以及半导体重镇”。

蔡英文说，台湾是守护民主的第一线，同时台湾科技产业在全球供应链占有一席之地，让国际社会都很关注台湾情势。坚韧台湾的民主，以及强化台湾的科技实力，是她和执政团队一直以来努力的方向。“我们向世界展现守护民主的坚定决心，也不断深化和世界民主盟友的交流合作”。

她指出，民进党执政团队同时更要持续努力，维持台湾半导体产业在世界的领先地位，而（荷兰半导体巨头）阿斯麦（ASML）明年即将在台湾动土的最大投资案，就证明大家重视台湾，也持续投资台湾。

蔡英文说，台湾接下来的选择非常重要，将攸关台湾未来发展的方向，而每一位台湾人民，都会是决定台湾前进路线的关键角色，这也是她不断提醒，要做出正确选择，让国际对台湾有信心。事实证明，这几年台湾已经走在正确的方向，请大家坚定信心一起努力，台湾会更好，大家也会给世界一个更好的台湾。