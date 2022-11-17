中国卫健委：既要整治“层层加码”又要防止“一放了之”

中国官方出台优化防疫“20条”后，各地做法不一引发舆论争议。中国国家卫健委强调，要坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”；又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”。

据中国网文字直播，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋星期四（11月17日）在国务院联防联控机制发布会上说，“二十条”发布以来，各地在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务等方面采取更为精准的措施，一些地方也在及时纠正与第九版方案和二十条措施不相符的做法。

他强调，要坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，完整、全面、准确理解和把握优化防控工作的部署举措，坚决反对两种倾向，既要持续整治层层加码，防止“一封了之”，又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”，保障好二十条措施不折不扣落地落实。

对于取消次密接集中封控是否会带来防疫漏洞，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵回答说，取消对密接的密接的判定和管理，是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施，是为了更有效地利用流调、隔离等防控资源和服务保障资源。

沈洪兵还说，他认为个别地方出现将密接的密接直接判定为密接，进行提级管控是没有必要的。

他强调，对取消密接的密接判定的同时，各地对于密接者要做到快判定、快检测、快管控，这就要求在防控工作中要更科学、更规范、更快速地开展流调和风险研判，把该管住的重点风险要管住，该落实的防控措施要落到实处，该取消的要坚决取消，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上。

对于各地“层层加码”问题在二十条发布后是否有所减少，沈洪兵说，从国家卫健委官网“落实疫情防控九不准公众留言板”信息数据上看，群众投诉量明显下降，由11月11日的3306条已经下降到16日的2014条，投诉量降幅达到39%。

他透露，民众反映的问题主要集中在三方面：一是对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，占25%；二是随意将限制出行范围由高风险地区扩大到其他地区，占23%；三是随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围，占18%。