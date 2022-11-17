香港海关检获市值5000万港元冒牌球衣

四年一度的世界杯足球正赛即将举行，有不法分子为图利，将大量参与今年世界杯赛的国家队冒牌球衣。香港海关过去两个星期展开特别行动，针对不法分子跨境转运世界杯冒牌球衣的侵权活动，检获逾10万件疑似冒牌球衣，估计市值逾5000万港元（876万新元），共拘捕15人。

据网媒“香港01”星期四（11月17日）报道，香港跨境桥岸科深圳湾货物组指挥官张瑞敏称，海关于10月31日至11月9日）在深圳湾及港珠澳口岸连日发现有多架可疑货车，经X光仪发现货车中间及较后位置货车密度明显较货柜前方高，截查货品发现不法份子将球衣混集在其他货物中，并存放在货柜中间至较后位置，企图鱼目混珠。海关多日在陆路口岸的行动中一共检获9.2万件疑似冒牌球衣，估计市值逾4600万港元，拘捕14名年龄介于34岁至64岁的男子。

香港海关版权及商标调查科版权及商标跨境调查组指挥官冯卫正称，海关在陆路口岸的行动后，根据情报分析，锁定多间位于元朗、青衣及葵涌的物流公司，在11月7日采取行动，再检获8400件疑似冒牌球衣，货值430万港元。

香港海关也在网上发现一家可疑网店，11月10日在观塘拘一名涉案男子，即场检获一批疑似冒牌球衣。连日行动中共拘捕15人，冒牌球衣估计市值逾5000万港元，货值及数量破纪录，为历年最高。

香港海关相信，绝大部分冒牌球衣将转口至欧洲、南美洲及非洲销售，只有少部分会在香港派递。

冯卫正称，有别于以往，这一批冒牌球衣的仿真度极高，指出六大相似之处，即冒牌球衣包括最新版参与世界杯的国家队球衣，其中大量为欧洲、南美洲及非洲强队，巴西及阿根廷的货量最高；冒牌球衣模仿正版球衣，采用立体印字；冒牌球衣挂有吊牌，吊牌也说明该球衣的颜色及尺寸等资讯；冒牌球衣附有QR Code，连结可到正版网站，以假乱真；冒牌球衣声称环保物料制造，实际较正版粗糙；冒牌球衣注重包装，包装会印有有关品牌的商标。

冯卫正称，虽然冒牌球衣仿真度极高，不过对比正版，冒牌球衣的字体及雷射商标都较粗糙，也会有线头。

香港海关版权及商标调查科版权及商标调查（行动）课监督洪汉荣称，海关会在赛事期间继续打击侵权活动，提醒商户切勿出售冒牌货品，因售卖冒牌物品属严重罪行，须负上刑责。另外，消费者应光顾专门店或指定代理商，并留意不寻常价格，免坠入陷阱。根据涉案网店的标价，冒牌球衣售价200至250港元，而正版球衣应售600至1300港元。