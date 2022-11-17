香港下星期一起放宽入境人士核酸检测要求

香港将从下星期一（11月21日）起，放宽对入境人士的核酸检测要求。

综合彭博社、《明报》和网媒“香港01”报道，香港医务卫生局副局长李夏茵星期四（11月17日）在防疫记者会上称，入境人士只须在抵港当日在机场及抵港第二天接受核酸检测，取消抵港第四及第六天的核酸检测要求。放宽上述要求，旨在减少对旅客造成的不便。

不过，李夏茵说，入境人士由抵港当日至抵港第七天的每日快测要求仍然维持。

她说，在分析输入个案后，发现有超过八成个案于抵港首两天发现，而第四或第六天发现的个案比率分别仅为0.4%及0.1%，所以决定调整核酸检测要求，并期望透过维持抵港首七天每日快测的安排，尽量找出输入个案。

复必泰二价疫苗最快将于本月底运抵香港，12月有望开始接种。对此，李夏茵说，港府购买二价疫苗予有意打第四剂人士提供多一种选择，正展开筹备工作，希望12月可以开打二价疫苗，详细很快公布。

对于会否强制市民接种二价疫苗或第四针，李夏茵强调尊重专家建议，目前无计划强制打第四针，但鼓励18岁或以上人士打第四针，尤其50岁以上人士，因不少人有慢性病，非常建议接种；18至49岁如会做高风险行为、外游等，建议应尽快施打，有多些时间制造抗体。