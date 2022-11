下午察：习近平与特鲁多短谈下的中加关系

中国和加拿大领导人私下简短交谈的画面,在毫无征兆的情况下曝光,不仅展示了领导人在镜头外罕见的互动,也让外界再次聚焦中国和加拿大这两个大国近年来的紧张关系。

中国和加拿大都是二十国集团成员,习近平和特鲁多本周都到印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团(G20)峰会。

两人在峰会间隙交谈的视频,11月16日下午经加拿大CTV国家新闻(CTV National News)记者奥立佛(Annie Bergeron-Oliver)在社交媒体发布后,在网络上获大量转发。

奥立佛在16日下午3时40分在推特上介绍称:“摄像镜头捕捉到了中国国家主席习近平和(加拿大)总理特鲁多今天在G20会议上的强硬谈话,习近平对两人昨天讨论的一切‘都泄露给了报章表示不满,并认为这不合适......他还说‘这不是谈话该有的方式’”。

奥立佛也称,视频片段来自加拿大联合采访队的摄像镜头。

根据这个时长仅有一分钟的视频,习近平与特鲁多站得很近,两人都没有戴口罩,而且身边围绕很多人,其中包括一名翻译。

首先,穿着黑色西装、系上灰色领带的习近平摆出右手、脸上带有笑容地向特鲁多说了一段话,结尾提到“不合适啊”。眼神专注的特鲁多则简略地点了点头。

随后,一旁的翻译用英文向特鲁多说:“Everything we discussed has been leaked to the papers. That is not appropriate。”换成中文,意思就是习近平指他与特鲁多讨论的一切,都被泄露给了报纸,并说这样“不合适啊”。

接着,习近平摇头对特鲁多说:“而且我们也不是那样进行(对话)的,对吗?如果有诚心,咱们就用互相尊重的态度来进行谈话,否则这个结果就不好说了。”

特鲁多听了后则扬下眉毛,并回应说:“在加拿大,我们相信自由、公开和坦诚的对话,这也是我们将继续进行的。我们将继续寻求建设性的合作,但也会有我们意见不同的地方。”根据视频,特鲁多说这一段话时,习近平的目光并没有一直停留在特鲁多身上。

最后,习近平摆了摆手,重复了说了两次“创造条件”后,带着笑容与特鲁多握手后,就转身离开。

加拿大总理特鲁多(左)与中国国家主席习近平(右)在二十国集团(G20)峰会间隙期间进行了简短交谈。(路透社)

截止18日下午2时30分,这部短视频在推特上已有超过760万次的观看次数。目前不清楚两位领导人在交谈时,是否意识到有人在旁拍摄。

中国官方媒体一向十分严谨地处理最高领导人谈话,这部视频相信是为数不多习近平即兴发言的视频之一。

法新社引述新西兰惠灵顿维多利亚大学国际关系高级讲师约翰逊分析说,“两人对话的语气,类似于‘大国对小国说话’”。《多伦多太阳报》(Toronto Sun)专栏作家布李利形容“小土豆被习近平当众削皮了”——“小土豆”是特鲁多2016年访华期间从中国网民处获得的昵称,因“土豆”读音与特鲁多相似。

英国诺丁汉大学政治与国际关系学院助理教授傅洛达博士则在推特上说:“习近平把特鲁多当成小学生一样狠狠训斥。习近平表明,加拿大希望跟中共领导的中国对话,并非毫无条件。”

对此,中国外交部发言人毛宁11月17日在外交部例行记者会上回应提问时说,这段视频确实是习近平与特鲁多在G20峰会期间进行了简短交谈,这很正常,不应被解读为批评谁,并称中加关系近年来面对困难,责任不在中国。

毛宁还说,中国愿在平等的基础上坦诚交流,希望加拿大采取行动,为改善中加关系创造条件。

据多家西方媒体报道,习近平提到的被泄露的讨论,相信是指他与特鲁多15日在二十国集团峰会的间隙,两人进行的约10分钟的面对面交谈。

加拿大总理特鲁多11月16日飞抵印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团(G20)峰会。(路透社)

路透社引述消息人士说,特鲁多在这次交谈中向习近平提起他对中国在加拿大进行“干预活动”的担忧。消息人士说,两人还讨论了俄乌战争、朝鲜半岛等问题,并一致认同保持沟通渠道持续开放的重要性。

另据加拿大广播公司(CBC)引述加拿大总理府说,特鲁多还就12月份联合国《生物多样性公约》缔约方大会第15次会议(COP15)第二阶段会议,以及中国在气候变化方面的重要性,向习近平强调。这次会议原定在中国昆明举行,今年6月决定将改到加拿大蒙特利尔举行,但仍将由中国担任主席国。

加拿大政府至今没有公布习近平与特鲁多会谈的对话纪要。

不过,特鲁多16日在离开印尼前向媒体证实了他与习近平会谈的消息。特鲁多说,他在与习近平的谈话中捍卫了加拿大的利益。“我不忌讳对加拿大人坦诚相待,即使我们讨论重要的、有时比较敏感的话题。”

特鲁多称,他强调了加拿大和中国共同关心的领域,比如乌克兰战争带来的地缘政治挑战和朝鲜的不确定性。

特鲁多也说:“我还强调了加拿大人关心的事项,比如干涉我们公民的问题,还着重指出了我们就此展开对话的重要性。”

加拿大《环球新闻》(Global News)11月7日报道,加拿大情报部门官员怀疑中国干涉了加拿大2019年大选,并秘密资助至少11名候选人。据报道,特鲁多当时还批评中国正与民主国家玩“进攻性的游戏”(aggressive games)。

另外,加拿大最大电力生产商的一名员工,在14日被警方逮捕并起诉,指控他试图为中国窃取商业机密。加拿大警方说,外国间谍活动的企图令人关注。加拿大皇家骑警督察波度因告诉《华盛顿邮报》,这是第一次根据《加拿大安全信息法》提出商业机密指控。这项指控的最高刑期为10年。

他指出,外来人员可能影响国家安全的干涉行为,“最近引起了很大的关注”。加拿大警方在调查相关问题方面也“越来越活跃”。

但这是不是特鲁多口中提到的其中一个干涉事项,有待进一步确认。不过可以肯定的是,他与习近平在上述视频中交流的氛围,从肢体语言上来推测,或许揭示两国之间近年来的紧张关系,也影响了领导人之间的互动。

中加关系至今仍未出现好转的迹象。在二十国峰会上,习近平与美国总统拜登、法国总统马克龙等西方大国领导人举行了正式会谈,但没有与特鲁多进行正式会谈。

中国科技巨头华为高管孟晚舟在2018年在加拿大被捕,是中加关系加速恶化的转折点。

中国科技巨头华为高管孟晚舟,2021年8月16日离开加拿大温哥华的住家,出席法院聆讯。(路透社档案照)

在那之前,特鲁多和习近平于2015年到土耳其参加G20峰会时,两人还互释善意。

据路透社报道,两人当时同样在G20峰会的间隙进行了会面。特鲁多对习近平说:“我们有了一个为我们的关系注入新的活力的机会......我肯定希望两国关系走向加强合作和互惠互利。”特鲁多还邀请习近平访问加拿大。

习近平说:“加拿大在发展对华关系方面曾经长期走在西方国家前列。45年前,你的父亲皮埃尔·特鲁多总理作出同新中国建交的历史性决定,展现出非凡政治远见。”

加拿大于1970年成为最早一批与中国建交的西方国家之一,当时担任加拿大总理的正是特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多。

中国国家主席习近平(左)2015年11月16日在土耳其安塔利亚与加拿大总理特鲁多会面。(新华社)

孟晚舟被捕后,中加关系骤陷谷底。加拿大在2018年应美国要求逮捕了孟晚舟,随后北京以涉嫌从事危害中国国家安全的活动为由,拘捕加拿大人康明凯和斯帕弗。自此,两国政府在各个领域比如经贸等领域交锋不断。

加拿大即将发布一份正式的亚太战略,且预计将对中国政府提出批评,这些已带来商业等影响。加拿大工业部2日以国家安全为由,要求三家中资企业剥离他们在加拿大关键矿产公司的投资。彭博汇编的数据显示,加拿大泰克资源、艾芬豪矿业、第一量子矿业等至少27家上市公司均有股东与中国有关联。

加拿大外长乔利最近也将中国称为“越来越具破坏性的世界大国”,并警告加拿大企业在华做生意可能存在的风险。

此外,加拿大广播公司因为两年无法为驻华记者申请到签证,已宣布关闭在北京的分社。加拿大广播公司在中国设立分社已约40年。

中国有句老话“见面三分情”,见总比不见好。

尽管被媒体捕捉到的那短短一分钟的交谈气氛不完全融洽,两国领导人经过这一次碰面后,估计还是了解彼此的底线。但碍于各自的利益考量,要如何既在涉国家安全问题上守住底线,又在重要双边课题上达致双赢,需要双方发挥极大的政治智慧。中加关系是否还能回到过去,考验着双方的智慧和诚意。