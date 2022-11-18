香港失业率连续六个月下滑至3.8%，回到疫情初水平。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，香港特区政府统计处星期四（11月17日）公布，香港今年8至10月失业率为3.8%，较7月至9月失业率的3.9%，下跌0.1个百分点，连续下跌六个月，回2019年12月至2020年2月的水平。

据统计，香港总就业人数增加约1.97万人，至364.86万人；失业人数减少约7900人，至14.74万人。

按行业分析，与消费及旅游相关行业（即零售、住宿及膳食服务业）合计的失业率下跌0.6个百分点至5.2%。其中餐饮服务活动业的失业率下跌0.8个百分点至5.4%，零售业失业率下跌0.5个百分点至5.2%。多个其他行业的失业率也下跌，尤其是楼房装饰、修葺及保养业。

港府劳工及福利局局长孙玉菡说，劳工市场的短期前景将取决于香港经济活动的表现。金融状况收紧将继续抑制需求，但只要疫情持续受控，防疫措施适度放宽，再加上消费券计划的帮助，经济活动应能逐渐恢复正常。

香港立法会议员黄国说，失业率下降在预期之内，由于香港逐步放宽防疫措施的限制，市面重新热闹起来；预计失业率仍将持续下降一段时间。

黄国指出，疫情之下，有人因收入减少或工作压力增大，退出劳动市场，因此就业人口仍较疫情前少。

香港社会福利署17日公布最新综援个案数字，10月整体领取综援的个案较9月下跌802起，按月跌幅为0.4%。截至10月底，领取综援个案逾20.8万起，受助总人数逾29万人。