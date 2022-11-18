阿里巴巴意外录得季度净亏损人民币206亿元

由于中国严格的防疫“清零”政策打击了消费者的信心，阿里巴巴业绩录得净亏损，季度收入几乎未见增长，云服务收入增速创下历史最低水平。

据彭博社星期五（11月18日）报道，阿里巴巴宣布第二财季净亏损206亿元（人民币，约39.56亿新元），而此前预测是盈利约206亿元人民币。阿里对滴滴、GoTo等上市公司股权投资市场价格下降对业绩产生了影响。该公司称，已获董事会授权将现有的250亿美元（约343.58亿新元）股份回购计划另增150亿美元，并将有效期延长至2025年3月底前。

“清零”政策和去年对科技业的反垄断措施削弱了业绩增长动能，阿里巴巴正在把重心放在利润提升上。本月，该公司14年来第一次未完全披露“双十一”销售成绩，预示着数字可能令人失望。

阿里巴巴高管星期四（17日）在电话会议上对防疫放松前景发表了乐观评论。首席执行官张勇称，优化疫情防控工作的“二十条”措施预计会对公司业绩产生积极影响，公司的确注意到国内某些地区的物流出现中断，但相信整体上事情还是会朝着积极的方向发展。

阿里巴巴9月当季营收增长3%至2072亿元人民币，略低于预期水平，作为公司业绩最大推动力的云业务创下有史以来最低销售增速。

成本优化，尤其是相对年轻的杂货和海外业务方面的节支可能会暂时提升阿里巴巴的利润率。但从长远来看，该公司仍然必须为如何开展更有效的竞争寻找答案。

面对国内的停滞局面，阿里巴巴恢复了近年来放缓的对外扩张脚步。它的子公司来赞达（Lazada Group）凭借在东南亚市场的成功，正准备进军欧洲市场。

另外，阿里巴巴还介绍，在正式完成转换香港主要上市之前，公司还需要制定并向股东提交审批一份新的员工持股计划，以遵守香港新修订的规则。考虑到上述情况，公司将不会按原计划在2022年底完成主要上市。