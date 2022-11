拜登政府星期四(11月17日)宣布对一批被认定参与伊朗石化和石油贸易的逃避制裁者实施制裁措施。被认定的这13家公司中,半数以上是中国公司。

据美国之音报道,美国国务卿布林肯周四声明:“美国正采取进一步的行动,挫败涉及销售伊朗石油和石化产品等规避制裁的努力。 具体而言,美国财政部对位于多个司法管辖区的公司实施制裁,因为它们参与涉及先前认定制裁的实体的石化产品的销售。”

美国财政部周四公布了这项新的制裁的详细内容和被制裁的实体名单。名单显示,最新被制裁的这13家公司中有七个是中国公司。比如浙江文德进出口有限公司(ZHEJIANG WONDER IMP. AND EXP. CO., LTD)和香港托尔干有限公司(TORGAN CO., LIMITED)。