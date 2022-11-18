《环球时报》前记者付国豪去年10月病逝

曾在2019年香港反修例风波中遇袭的中国官媒《环球时报》前记者付国豪，去年10月病逝。

综合澎湃新闻和顶端新闻等星期四（11月17日）报道，付国豪的父亲付成学17日晚通过社交媒体发布消息称，“知名爱国爱港记者付国豪于公元2021年10月25日晚间因病去逝，逝年三十周岁。付国豪的骨灰已于公元2022年5月安放在天津憩园，墓碑上刻著：无限追息四个大字。”

付国豪多名亲友处确认，付国豪已经于去年10月去世，并安葬在家乡天津，付国豪的父亲一直在压抑自己的心情，希望各界不要再打扰其家人。

付成学说：“孩子离职后，我们一家人陪他和抑郁症抗争，但在2021年10月他还是离开了我们，追思会目前尚未确定是否办理。”

回忆起儿子，付成学情绪激动地说，“付国豪大学毕业到北京从事记者，三年时间里，一路上经历了很多，付出了很多，他是个很宽厚的男孩。”

据《星岛日报》了解，去年4月，突然传出付国豪已从《环球时报》离职。其父发文解释儿子离职原因，一是收入在北京不够租房消费，要天津父母补贴生活费；二是2019年从香港回京后各方压力太大，患上抑郁症。

付国豪死讯传出后，在中国大陆和香港均引起关注。有网民称：“不敢相信，对他那句‘我爱香港警察 你们可以打我了’印象太深刻了”、“非常意外！实在没想到，再次看到他的名字竟是他离世的消息……震惊！伤感……”

付国豪1991年在天津出生，毕业于中国海洋大学新闻学专业，后来加入《环球时报》。他在2019年香港爆发反修例风波期间赴港采访时，在香港机场被示威者袭击和捆绑。他当时用普通话喊出“我支持香港警察，你们可以打我了！”，在被扣留了一小时后获救送院治疗。

香港警方之后逮捕四人，其中三人在2021年1月被裁定暴动罪成，判处监禁四年三个月至五年半。