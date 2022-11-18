香港特首李家超：不要因为有差异就成为敌人

香港特首李家超谈及“行政主导”时称，港府所作所为都是依法行事。他强调，求同存异是香港赖以成功的基石，“不要因为有差异就成为敌人。”

据网媒“香港01”报道，李家超星期四（11月17日）受访时称，北京中央政府之所以两度强调“行政主导”的重要，是为督促特区继续完善“一国两制”制度，也更加凸显香港需要正确认识《基本法》，因为昔日有股力量故意主张“三权分立”，导致某些体制没有很纯正地遵循行政主导，甚至不配合行政主导，如今必须加以纠正，才能巩固“一国两制”。

李家超指出，当中央强化香港特区的行政主导体制，香港特区政府更加需要明晰在行政主导之下的权责问题。

不过，早前出现的免针纸司法复核风波，就有一些声音质疑香港当局对于自身可以行使的行政权力并不十分明确，要经过官司后才赶紧亡羊补牢。

被问及其中问题何在，李家超严肃地反驳有关说法是“判断错误”，因为香港政府重视法治精神、必然依法行事，但社会各方对法律观点出现分歧时有发生，当政府的法律诠释引起司法复核，会交给代表律师据理力争，无论结果如何也会遵循法庭最后判决。

李家超强调，港府的所作所为都是依法行事，但他也提到，能够理解社会对事件持有不同看法，“我们以后就要更加谨慎、更加了解我们的法律观点是否很牢固。”

这次风波还衍生另一争议：一方面，有人担心，一旦强化“行政主导”，恐怕变成“行政霸道”，另一方面，也有人认为，不能继续纵容以“程序公义”作为挡箭牌的“程序障碍”。对此，李家超回应说：“太过负面的标签，都是不好的，因为我觉得社会应该有一个健康的发展的共识，如果将不同意的东西极端化、负面化、丑化，那是不健康的。”

他重申，求同存异、换位思考、体谅对方、共同解决问题，才是香港赖以成功的基石，他希望能带领社会凝聚这种建设意识，“不要因为有差异就成为敌人”。

对于香港财政司司长陈茂波可以无需隔离出席国际金融领袖投资峰会一事，李家超认同港府在信息发放方面可以做得更好，例如及早公布政府设有“康复个案”的安排，当局也会继续借助传媒力量向公众重复解说。

李家超还强调，防疫原则之一，是会在各种措施和诉求当中制订优次，当中涉及每日新增确诊人数、死亡个案、医疗系统能否负荷等等一篮子因素，而非单看个别利益。

他说：“我的理念就是逐步、有序、稳妥地减少所有限制，我要在诸多不确定因素当中让安全系数得到保障。”