中国国债市场波动料将持续

分析认为，中国国债周一（14日）创下2016年以来最大跌幅后，市场波动可能将持续。

据彭博社报道，分析师们认为，中国国债周一创下2016年以来最大跌幅后，交易仍将动荡。不过，华创证券和方正证券说，随着政策保持宽松以支持经济复苏，10年期基准国债收益率可能最多涨到2.9％。

由于市场对经济突如其来的乐观情绪，规模3.4万亿美元（4.67万亿新元）的中国国债市场一时间吸引力下降，引发投资者急剧调仓。交易员当前在判断中国债市的疾风骤雨是否已经过去，或者如果动态清零防疫政策进一步调整，是否会引发新一轮抛售。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁说：“我们确实预计资金会从债市向股市轮动，近期的防疫和地产政策调整，表明经济增长将迅速成为重点，但考虑到银行间流动性的宽松状况，债券基金仍可能具有吸引力，我们预计债市向股市轮动不会导致收益率出现大幅反弹。”

本月中国优化防疫管控措施，导致中国国债下跌。而周一时中国央行缩量续做1万亿到期MLF，并称综合其他政策工具，11月以来中长期流动性投放总量高于到期量，交易员因此降低对宽松幅度的预期，推动中国国债周一跌势加剧。

此外，企业税期高峰也加剧了债市压力。基准10年期国债收益率自周一上涨10个基点以来已小幅回落，当前在2.81％左右。但是，尽管近期出现剧烈波动，但一些分析师认为断定中国固收市场将迎来更多下跌还为时过早。

中信证券首席经济学家明明认为：“债券已进入调整阶段”，这段时期可能要长达半年时间，3%将是10年期国债收益率的关键水平。