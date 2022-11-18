富士康郑州厂10万新招工已额满

鸿海集团旗下富士康郑州厂在星期四（11月17日）的预招工总报名人数已逾10万人，名额已满，目前招工工作暂告一段落。

据第一财经报道，富士康郑州科技园一名高管杨涵（化名）证实，截至11月17日，富士康航空园区的预招工总报名人数超过了10万，“名额终于满了，目前招工工作暂时停了。接下来还是得做好园区的防疫，这一段真是太艰难了，这次，富士康能这么快度过‘员工荒’，还真是得感谢政府”。

富士康“用工荒”在10月底突然出现。高峰时期有着30多万名员工的富士康郑州园区，承担著全球近半苹果手机的生产、组装工作。

今年9月8日，伴随着苹果公司发布新款手机iPhone 14系列，富士康郑州园区又开始迎来新的生产高峰，但突然而至的疫情，打乱了整个园区的生产步骤，尤其员工因为害怕疫情传染而“自发返乡”，导致一线员工不足，影响生产力。

10月30日下午，富士康“iDPBG郑州防疫小组”连发三条通知，表达了对于员工去留自愿的尊重，并表示防疫期间如有同仁想离职或希望脱离闭环返乡，公司绝对尊重员工个人意愿，各事业群一定依规为员工办理正常离职手续。

富士康员工回忆称，当时所在的一个厂房，面积有半个足球场那么大，本来开工的有四条生产线，结果从11月1日开始，人就不断减少，生产线从四条变成两条，之后又缩减到一条，最少的时候，整个厂房只剩下30多名工人，而按照生产计划，平时的一条生产线上，就有80多名工人。

美国苹果公司官网11月6日发布消息称，尽管iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max需求强劲，但出货量将低于此前预期，用户拿到新机的时间将更长。

为了留住老员工、招募更多新员工，富士康不断加大奖励力度。11月1日，富士康郑州科技园出台激励新政，对于当日正常出勤的员工，将出勤补贴标准由现有的标准每天100元人民币（19新元），提高到每天400元人民币。此后，又把临时工的时薪提高到每小时30元人民币，为数十年来最高。

杨涵称，为了应对员工短缺，富士康内部也在不断尝试从中国各地的人员调度，先后调集了昆山等多地的富士康员工正赶来支援郑州富士康。

杨涵承认，这次能够这么快度过“员工荒”，其中一个更大助力来自当地政府。

据河南媒体报道，来自洛阳、新乡、驻马店、信阳、漯河等多个地市的富士康拟入职员工已分别在当地人社局组织下，分批次在经历集中隔离、核酸检测结果阴性后，到达富士康。

