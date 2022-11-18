大熊猫“团团”突发四次癫痫

中国大陆赠送给台湾的大熊猫“团团”突发四次癫痫，医疗照管团队为其注射药物后，它得以入睡休息，但苏醒后出现后肢明显无力的症状。

据联合新闻网报道，台北市立动物园星期五（11月18日）称，大熊猫“团团”星期四晚间突发四次癫痫，医疗照管团队即时给予抗癫痫药物缓解症状并彻夜守候，团团经过休息后早上苏醒，试图起身活动但后肢明显无力，需再进一步观察。

台北动物园说，保育员及兽医师星期四早上发现团团精神不太好，不太想移动，对食物提不起兴趣，连保育员呼唤它也没太大反应，因此开始加强对团团的行为观察。

保育员星期四下午4点41分看到团团突然发生癫痫，立即通知兽医师，团团的癫痫症状持续约一分钟左右，随后约10分钟期间团团曾试着想要走动，但左后肢却明显无力。

台北动物园指出，团团下午4点58分时，再次发生癫痫，兽医师立即为团团注射抗癫痫药物，一分钟后药物发生作用症状缓解，之后团团保持侧躺的姿势休息，医疗照管团队持续密切观察并和医疗顾问团及大陆专家取得线上联系。

台北动物园提到，接下来团团在晚间6点28分及7点33分又陆续发作。针对团团在短时间内数次发作癫痫的现象，医疗顾问团的专家建议先以施打输液的方式持续给药，待症状稳定下来后观察团团的情况，再适时调整治疗方式。

大熊猫“团团”今年8月出现癫痫症状，分别于9月18日和10月22日对其进行两次核磁共振（MRI）检查，发现病灶区域明显扩大，病程进展快速。中国大陆大熊猫保护研究中心11月1日派出的两名专家吴虹林、魏明赴台探望疑似罹患恶性脑瘤的团团。他们说，团团身体状况逐渐向好，未来将根据病情实时调整治疗方案。