受疫情影响，澳门第三季旅客总消费锐减四成。

据香港《东方日报》报道，澳门统计暨普查局星期四（11月17日）公布今年第三季旅游表现，受到疫情影响，澳门第三季旅客总消费（不包括博彩）按年减少39.7%至29亿澳门元（4.94亿新元），入境旅客人数同比减少了五成。第三季旅客人均消费则为3222澳门元，按年上升22.7%，留宿旅客人均消费较之前上升14.5%，不过夜旅客的人均消费仅较之前轻微上升1.8%。

个人游旅客的人均消费为6145澳门元，按年上升3.9%。至于今年首三季旅客总消费133.4亿澳门元，较去年同期减少26.5%。

澳门统计暨普查局还公布第三季住宅市场数据，第三季完成缴纳印花税程序的住宅单位及停车位成交共854个，按季下跌30.7%；总值48.6亿澳门元，下跌26.8%。其中季内成交541个住宅单位，按季减少252个；成交额33.6亿澳门元，下跌30.8%。

另外，澳门冠病感染应变协调中心17日也公布，16日新增13起输入性无症状感染个案，为五男八女，年龄介于三个月至70岁，分别由美国、土耳其、葡萄牙、越南、泰国、新加坡、印度尼西亚及香港入境，同列无症状感染者。澳门至今已录得795起确诊和1873起无症状感染个案。