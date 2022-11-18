中国大陆增2万5129起本土病例 广东病例破万

中国大陆冠病疫情持续升温，星期四（11月17日）新增2万5129起本土阳性病例，其中广东省就通报超过1万起病例。

根据中国国家卫生健康委公布的数据，这2万5129起阳性病例中，2276起是本土确诊病例，另外2万2853起是本土无症状感染者病例，大多分布在广东、重庆、内蒙古、河南等地区。其中，广东省就通报了1万零448起病例，包括321起本土确诊病例、9110起本土无症状感染病例和1017起本土无症状感染者转确诊病例，成为本轮疫情中最严重的地区。

在广东省通报的病例中，就有1万零230起病例是来自广东省省会广州市。据央视新闻报道，针对疫情多点散发态势，广东省已加快方舱医院和隔离板房的建设，同时实施分级分类、精准防控。

截至11月17日中午12时，广州的方舱医院总计有3万9000张床位交付使用，正在规划建设的方舱医院和隔离板房床位总数超过24万张。

本轮疫情的另一重灾区重庆市则通报4666起本土阳性病例，包括193起本土确诊病例和4473起本土无症状感染病例。

尽管中国疫情持续升温，但官方早前发布优化防控20条措施后，各地相继调整防疫措施，不过各地方政府做法不一也引起诸多争议。中国卫健委星期四（17日）在记者会上强调，要完整、全面、准确理解和把握优化防控工作部署举措，同时防止“一封了之”和“一放了之”的倾向。

多家中国官媒《人民日报》《经济日报》、新华社等近日也接连发文，强调要贯彻落实科学精准防疫，还重申固守“动态清零”不动摇的立场。