港府批美国涉港报告诋毁并政治攻击香港

香港特别行政区政府强烈反驳美国国会及行政当局中国委员会发表的《2022年报告》，批评该报告对香港特区作出恶意诋毁和政治攻击，并敦促美国停止干涉港事务。

香港特别行政区政府官网星期四（11月17日）发布新闻稿称，委员会发布的《报告》对香港的指控“毫无根据”，诋毁《香港国安法》以实行其政治动机。《香港国安法》已清楚列出所规定的四类危害国家安全的罪行。

港府称，奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客及投资者，都不会误堕法网，并称香港执法部门一直根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

港府提到，倡议某种背景的人或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，给予其犯法特权，完全违反法治精神。

至于保释安排方面，维护国家安全，以及防范和制止危害国家安全的行为极为重要，《香港国安法》对涉及危害国家安全的罪行引入更严格的可准保释的条件。

港府说：“对于委员会就有关安排的实施作出极具误导性的陈述，实在令人愤慨。”

港府还批评，委员会的《报告》所提及美国的“制裁”属“卑劣的政治操作”，也干涉中国内政和香港特区事务，违反国际法和国际关系的基本准则。港府还称，港府“无惧任何威吓，坚定不移地履行维护国家安全的责任”。