台民众借人头给违法陆企18日起重罚2500万新台币

台湾民众若向陆资企业借出人头，协助对方掩饰身份违法赴台投资，从星期五（11月18日）将面对最高罚款2500万新台币（下同，110万新元）。

台湾《自由时报》星期五（11月18日）报道，配合“国家安全法”修法重惩经济间谍，台湾立法院今年5月三读通过两岸人民关系条例修法，若民众出借人头给陆资企业，协助对方掩饰身份违法赴台投资，最重可罚2500万新台币，相关条文自18日起施行。

两岸人民关系条例5月修法，主要针对两个重点︰一是针对受政府机关委托，从事涉及“国家”核心关键技术业务人员，建立赴中国大陆审查机制。另一是对陆资企业假借台湾人头违法赴台投资，及陆企违法在台从事业务活动。台湾行政院星期四（17日）正式公告，第二项修订条例自2022年11月18日起施行。

据了解，对于涉及关键技术人员的赴陆审查机制，尚须国科会订定相关审查基准与认定标准，国科会正与业界沟通中，一旦相关基准出炉后，就会公告施行。

针对借出人头予陆资投资，根据新修正条文，未经主管机关许可在台湾从事投资的陆资企业，若将本人名义提供或容许其使用，可处12万新台币以上、2500万新台币以下罚锾。

至于陆资非法在台湾从事业务活动，现行条文规定，最重可处行为人一年有期徒刑、15万新台币罚金。这次修法则大幅提高刑度，最重处三年有期徒刑、1500万新台币罚金，且除对行为人开罚，同时纳入出借人头条款，若将本人名义提供或容许其使用于上述未经许可之业务活动，也适用该刑度，并自负民事责任。