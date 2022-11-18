中国央行顾问：应力求今明年平均经济增速达5%左右

中国央行顾问认为，中国政府应力争今明两年平均经济增速达到5%左右，他认为这是实现中国式现代化长期增长目标必须迈出的关键步伐。

综合《证券时报》和彭博社报道，中国全国政协经济委员会副主任、央行货币政策委员会委员刘世锦星期五（11月18日）在北京举行的财新峰会上说，现阶段中国经济潜在增长水平大约在5%至5.5%之间，但如果2023年上半年能够大步或者全面摆脱疫情冲击的影响，各项稳增长措施落实到位，实际增速可能更高一些。

他认为，经济实际增速长期低于潜在增长率，生产率必定下降，汇率也会相应受到影响，有些封城或者静默后的城市曾出现短期的反弹，但是不久增速再次下降。

刘世锦倡议，中国政府应力争今明两年平均经济增速达到5%左右，他认为，这既是当下稳增长的迫切要求，也是实现中国式现代化长期增长目标必须率先迈出的关键步伐。他也坦承，2022年全年达到5%增速有一定难度。

刘世锦还强调，仅靠实际增速硬增长是不够的，立足点必须放到提高劳动生产率全要素生产率上，由此带动汇率的合理升值。

中国官方原先设下今年经济增速达到5.5%左右的目标，但受到国际局势、冠病疫情等多项因素的牵制，外界普遍认为中国无法实现这一增长目标。