港网台主持人涉煽动洗黑钱罪入狱 18日刑满出狱

香港网络电台主持人尹耀升（外号“杰斯”），星期五（11月18日）刑满出狱后称自己无意离开香港。

据《明报》报道，香港网络电台主持尹耀升早前涉洗黑钱罪及串谋作具意图煽动行为罪而被判入狱32个月，计算还押时间后，18日刑满出狱。

尹耀升18日上午约9时30分步出监狱，约有20名亲友迎接。他形容当下心情平静，希望先与家人见面及适应生活。他还称自己无意离开香港，指“呢度係我屋企，除非呢个屋企唔要我，咁我就无办法”（这里是我的家，除非这个家不要我，那我就没办法）。

尹耀升也提到在囚禁期间消瘦近30磅。被问日后有什么打算，他称“主会带着我条路点行”（主会指引我如何前行）。

尹耀升涉嫌2020年在网上节目发布煽动言论，宣扬香港“独立”、呼吁外国政府制裁香港官员，以及连同助手利宝丽清洗1032万港元（下同，181万新元）黑钱。

54岁的尹耀升原被控串谋作出具煽动意图的作为及洗黑钱等共10罪，早前承认其中四项罪名，其中一项串谋作出具煽动意图的行为罪及三项洗黑钱罪。尹耀升因煽动罪被判监14个月，至于三项洗黑钱罪分别被判入狱12个月、20个月及12个月，三项罪名同期执行，但其中18个月与煽动罪分期执行，即尹耀升的总刑期为32个月。