中国地方密集调整预算 调减多过调增

临近年末，为了做到财政收支平衡，不少中国地方政府密集调整预算，受经济下行、疫情冲击、退税减税等影响，不少地方纷纷调减了年初的预算收入，当然也有一些资源型地区调增收入。

据第一财经报道，一位中部地区某市财政局局长透露：“地方一般公共预算收入较年初调减超过1亿元，地方政府性基金收入规模调减近半，压力大呀。”

一位东部某市财政局人士也说，当地也正在考虑调减部分收入预算，这主要受退税减税和经济下行造成主要税源收入下降所致。还有地方政府人士透露，调整预算主要是土地出让收入、非税收入大幅减少，而刚性支出和债务还本付息压力持续加码，地方预算平衡已经异常艰难。

根据中国新预算法，出现需要增减预算总支出、调入预算稳定调节基金、增加举借债务数额等情形，应当进行预算调整。由于市县级政府不能列赤字，必须做到收支平衡，一些地方因此根据当年经济形势变化，在年末前对年初预算进行调整以做到收支平衡。

今年以来，疫情冲击超过预期，经济下行压力较大，叠加超过3万亿元（人民币，下同，约6000亿新元）退税减税缓税费一揽子政策实施因素，楼市、土地市场低迷等，对地方财政收入造成明显冲击。专家认为，总体来看难以完成年初预算。

中国财政部最新数据显示，今年前10个月，全国地方一般公共预算本级收入约9.3万亿元，按自然口径计算下降3.6%。地方政府性基金预算本级收入约4.9万亿元，比上年同期下降24.3%。

而根据2022年中央与地方预算报告，今年全年地方一般公共预算本级收入预计约为11.5万亿元，增长3.7%。地方政府性基金预算本级收入预计约9.4万亿元，增长0.4%。从上述实际执行情况来看，完成全年预算目标十分困难。

在这一大背景下，一些地方公开的最近当地预算调整报告，比如贵州省遵义市、浙江永康市、云南红河州等。地方调减年初收入带来的影响是，如果没有其他增收，财力不够就需要压减支出，从而做到收支平衡。

当然，一些地方通过通过增加非税收入，上级加大转移支付收入、加大调入资金力度、债务收入等举措，不少地方支出出现了增长，这也体现了积极财政政策发力。其中一个例子是四川省宜宾市。

