德对华新版战略草案曝光 中国学者：最终版本将是德国各方博弈结果

德国媒体披露，德国对华新版战略草案，中国学者认为，这份草案体现了德国政府部门和党派利益的纠缠，最终版本将是德国国内各方博弈的结果。

据中国官媒《环球时报》星期五（11月18日）报道，据德国《明镜》周刊网站星期三（11月16日）报道，德国对华新版战略草案由德国外交部牵头起草，共59页，11月初定稿，几天前转交给与外交和安全政策问题有关的部门，草案本身还需要得到总理府的认可。

据报道，草案内容显示，维护人权将在德中未来经济关系中起决定性作用，并指出“经济发展和人权并不矛盾”。草案提出，“中国和俄罗斯正越走越近”，德国和欧盟未来与中国的合作，取决于中国如何塑造与俄罗斯的关系。德国外交部建议与欧盟同步，将中国描述为合作伙伴、竞争者和系统性对手，且“后两方面的分量越来越重”，“在系统竞争中，我们决不能留下任何战略空白”。

报道称，可以肯定的是，德国外长贝尔伯克希望避免给人留下想要与中国进入某种“冷战”的印象。但同时德国外交部表现出很大决心，要抵制中国地缘政治影响力。

草案写道：“我们越来越将中国视为一个军事行为体，其能力建设和具体行为影响到欧洲的安全利益。”该草案也关注中国对全球各地港口的投资参与。草案称，对港口的投资为中国打开了长期军事用途的选择，这影响了北约和欧盟在亚洲和欧洲周边地区的安全利益。

相关内容也坦承德国政府无法改变在某些方面对中国的依赖，比如全球气候问题的解决就离不开中国的积极参与。

对于上述曝光的德国对华新版战略草案，中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建星期四（17日）对《环球时报》记者说，德国政府部门和党派利益目前相互纠缠。掌控外交部的绿党想充分利用对外交政策的影响，体现出自己的党派利益与总理府的不同。这个背景决定了在一定程度上，德国外交部在制定对华政策时，一方面要体现自己的主导权，一方面要体现绿党的政策主张和特点，比如人权。但如果为了党派利益，绿党一味要把政策搞得意识形态化，走得太远，对德国的利益、对中德关系，恐怕会带来很大负面影响。

崔洪建说，明年出台的德国对华战略最终版本，将是各方平衡的产物。“如果完全按照德国外交部的意见，德国总理朔尔茨就来不了中国访问，中资也无法入股汉堡港。”

他说，从现在到明年正式出台还有一段时间，德国国内还会有讨论和不同意见。到时候包括乌克兰危机在内的外部环境以及中美关系也都会有变化。“从这些方向来说，这仍然是一个充满博弈的过程。”