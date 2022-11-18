郑州四个月大女婴疑患病被拒诊身亡 市卫健委介入调查

中国河南省郑州市近日一名四个月大女婴疑似因为被拒诊导致延迟就医，最终不治身亡。相关消息在网络上引发舆论强烈抨击，郑州市卫健委已介入调查。

综合上游新闻等媒体报道，河南省郑州市一名李姓男子星期三（11月16日）在网络发文称，10月8日，由于仅有四个月大的女儿背部有血管瘤，他们就带女儿到郑州看病，六天后女儿出院，但正好赶上郑州疫情，被封在了郑州的亲戚家中。

他续称，他的妻子在11月12日确诊冠病后被送到方舱医院，而他和女儿也作为密接者被送到郑州市金水区未来路的中州国际饭店隔离。两天后的早上，女儿突然发病，开始不吃不喝，还出现呕吐和严重腹泻等症状。他说，因为女儿是早产儿，身体本身比较弱，因此他赶紧拨打120，希望能够到医院治疗。

不过，这名男子称，当天中午自己两次拨打了120急救电话求助，等了很久救护车才抵达酒店。救护车到达后，第一时间没有去了解女儿病情，而是让隔离酒店值守人员对他和女儿进行核酸检测。自己的检测结果呈阳性，但女儿没有被感染，而医护人员却直接以“李先生是阳性人员，女儿不是重症患者”为由拒绝接诊。

男子说，当时他和酒店的医护人员多次与120沟通，希望赶紧将女儿送到医院就医，但多次被拒。由于女儿的病情越来越严重，隔离酒店的医护人员紧急上报后，才同意将孩子转往郑州的定点医院治疗，但送到医院已是晚上11时，女儿病情恶化，最终在凌晨失救病死。

针对病因，他说，目前他还没有拿到女儿的任何文字性的相关病历，据医生诊断，有可能是感染病毒所致。

消息传出后，立即引发中国网民的强烈抨击。不少网民认为，不能因为确诊冠病而耽误其他更加紧急需要救治的疾病，也有网民认为，相关医护人员的做法不符合“生命至上”原则。

据中国新闻周刊报道，郑州市120急救指挥中心工作人员回应这起事件时，称郑州市卫健委已经介入此案的调查。

中国国家卫健委上星期五（11月11日）发布优化疫情防控工作二十条措施，以求进一步提升疫情防控的科学性、精准性，当中就提到要加强整治“一刀切”、层层加码的问题。中国卫健委星期四（17日）也在记者会上强调，要同时防止“一封了之”和“一放了之”的倾向。