阿斯麦新进员工待遇优渥 台网红称福利优于谷歌

荷兰半导体巨头阿斯麦（ASML）新进员工待遇优渥，台湾网红称公司福利优于美国科技巨企谷歌。

据中时新闻网星期五（11月18日）报道，阿斯麦规划在新北市林口工产业园区内新建厂区，将是该公司在台湾最大投资，第一期投资金额至少300亿新台币（下同，13亿新元）。

阿斯麦决定加码投资台湾，并预计今年在台湾招募1100名工程师，新进硕士毕业生年薪再加额外待遇高达160万至170万新台币。以英语教学走红的台湾知识型网红阿滴曾直击阿斯麦台湾办公室，有专属的员工餐厅，提供超级丰盛的免费自助餐，让阿滴直呼阿斯麦的专属员工餐厅赢过谷歌。

阿滴称，阿斯麦台湾办公室有宽敞的空间，配上大片落地窗环绕的高楼层视野。另外还有宽敞的Social Corner，备有美禄、咖啡机、烤面包机等，以及免费员工餐厅，多样自助餐菜色让员工吃到饱。阿滴透露，阿斯麦台湾办公室的工作环境跟位于旧金山谷歌的办公室很像，阿斯麦员工餐厅比谷歌更好，办公室环境与员工福利令人羡慕。

​在阿斯麦工作12年的员工称，他们采用ABW（Activity Based Working）办公空间，让员工依据当下工作需求选择合适的办公空间，办公没有固定坐位，公司提供人体工学办公椅、智慧电动升降桌、双荧幕及荧幕手臂支架等，让员工可以选择最适合自己的办公方式。

至于面试方面，阿斯麦人力资源部称，公司是跨国科技企业，会有简单英文面试，他们注重口说能力，至少要能够很敢讲、可以用英文与别人流畅沟通，拥有语言能力优势十分重要。该部建议大学生可以透过企业实习累积工作经验，最好也要有举办中大型活动的经验。虽然阿斯麦不是公关公司，但这些活动可以学到临机应变、解决问题的能力，而这些经历在面试过程都有加分作用。

阿斯麦官网则提到，随着客户在台湾南部的策略性发展，公司将持续扩大招募人才，预计台湾今年将招募1100名工程师，年底将达4500位员工，其中有近七成的工作将落在台南。薪资方面，新进硕士毕业生年薪再加额外待遇高达160万至170万新台币。