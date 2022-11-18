广州两女子疑因口罩问题被反绑示众

发布 / 2022年11月18日 2:45 PM

更新 / 2022年11月18日 2:46 PM

广州两女子疑似因口罩问题，被防疫人员反绑手脚，并在大庭广众下“示众”。 （视频截图）
广州两女子疑似因口罩问题，被防疫人员反绑手脚，并在大庭广众下“示众”。 （视频截图）

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网传多段视频显示，中国广东广州市海珠区的两名女子疑因口罩问题，与志愿者等防疫人员发生争执，结果她们被反绑手脚，并在大庭广众下“示众”。

据香港01报道，多段影片显示，在疑似海珠区仑头村，两名女子先是与现场人员发生语言冲突，其中一名黑色上衣女子随后被一名粉色上衣男子摔倒在地，还被多人反绑手脚，另一灰衣女子也同被摔倒反绑。不过，也有片段显示，是灰衣女子动手在先。

疑似涉事女子之一的微博用户“暴躁小羊口”周五（18日）介绍，事发时她是去取外卖，因同行朋友口罩丢失而与相关人员发生冲突，目前相关人员已道歉。

她透露：“绑我们不是因为口罩，是为了不让我们打110并且谎称他们已经打了110，我和我的同伴先后打了110，120，他们看到警察就把自己的蓝色外套脱了防止我们认出来他们。”

这名网友还说，协商结果是对方赔偿误工费，医药费，精神损失费。

对于这次事件，有网友质疑防疫人员涉嫌违反宪法、民法等法律法规。

微博博主“萤火虫如我”提出质疑说：第一，如果是具有执法权的警察执法处置，将人反绑手脚并“示众”是遵循哪条法律？第二，如果是非警察处置的两名女子，是哪些人参与处置的？他们是否具备执法权？第三，《刑事诉讼法》规定、检察院反覆强调禁止将罪犯游街示众，《民法》对公民的合法权益亦有相关保护。防疫人员此举涉嫌违反上述法律。

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