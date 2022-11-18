香港国际商贸展萎缩至疫前八分一

停办两年的香港国际商贸展“Mega Show”星期二（15日）起一连四日在香港会议展览中心复办，这个有30年历史的国际商贸展，规模大幅萎缩至疫情前的八分之一，只有大约700个摊位，买家入场人数可能锐减九成。

据美国之音报道，主办单位康亚有限公司董事张瑞贵介绍，今届Mega Show的规模大幅萎缩至疫情前的八分之一，只有450个参展商、大约700个摊位，比疫情前接近3900个参展商、大约5000个摊位相差甚远，估计今年买家入场人数可能锐减九成。

张瑞贵说，政府挤牙膏式放宽防疫措施，导致海外参展商和买家来港意欲甚低，呼吁港府公布复常路线图。有参展商透露，香港的“0+3”入境措施相当复杂，令人感觉香港仍然很危险，买家可能被吓跑。

他还介绍，主办单位不只要补贴海外买家每人500美元（686.55新元），比疫情前每人100美元大幅增加，也要补贴参展商，有些外国参展商需要补贴他们部份机票金额，而港府一日不放宽防疫措施，来香港的机票一定不会便宜。

张瑞贵呼吁港府公布一个清晰的香港复常路线图，不要纠缠入境防疫措施”0+几”的问题，应该着眼于风险管理。因为今年8月香港对入境人士的酒店隔离措施放宽至3+4，9月份进一步放宽至0+3，但是每日访港旅客人数反弹依旧乏力。

