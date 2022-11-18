港府保留第二天入境检测要求 港专家：作用不大

香港将从下周一（11月21日）起放宽对入境人士的核酸检测要求，入境人士无需在第四、六天进行核酸检测，但仍保留第二天的检测要求。不过，香港专家认为，第二天进行检测的要求对香港防控帮助不大，只需要在抵港当天进行快速检测即可。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港呼吸系统专科医生梁子超星期五（11月18日）早上在电台节目上说，在社区发现的奥密克戎XBB和BQ1.1变种毒株的病例远高于输入病例，显示变种毒株早已在社区传播，入境人员进行核酸检测的作用只是为了监测有没有新变种毒株进入香港。

他说，从这个角度来看，港府保留入境人员在第二天进行核酸检测的要求其实意义不大，这些人员只需要在抵港当天进行快筛后，就可以让他们走入社区了。

梁子超根据香港卫生署卫生防护中心的数据，认为香港的冠病疫情有明显上升趋势，整体上升了29%，奥密克戎BQ.4和BQ.5病例增幅相对减少，XBB和BQ1.1病例则呈现倍数级增长。

不过，他认为，目前仍不需要收紧香港的疫情防控措施，因为BQ1.1和XBB毒株在欧美等国所引发的疫情并没有非常严重，加上香港疫苗接种率也不低，只要守着香港医疗系统不至于出现崩溃情况，就不必太担心。

港大感染及传染病中心总监何栢良也认为，目前港府实施的入境检疫措施不够精准，且每星期对检疫措施进行改动只会导致市民混乱。

