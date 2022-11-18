台积电首班300人包机赴美揭淘晶战

台积电美国亚利桑那州厂将在12月上旬举行首批设备到厂典礼，首批300名员工本月初包机赴美揭开淘晶（晶片）战。

据台湾商业周刊星期四（11月17日）报道，11月初一群台积电员工携家带眷举家搬迁飞赴美国凤凰城。这是台积电第一班包机将近300名员工送往美国，而且未来几个月还有六架包机，将总计逾千名工程师与其家人陆续送至美国。

据报道，台积电首班飞抵凤凰城包机，机上近300名员工是美国振兴半导体业的关键人物。在美国政府力拱下，美国学界、半导体业者在被称为“硅沙漠（Silicon Desert）”一级战区的亚利桑那州，迎来“一生一次机会”的淘晶（晶片）热。此波热潮并非只局限在半导体，更扩散到校园、地产、餐饮业等，甚至连卖床垫的都想抢攻商机。

根据调查，台积电赴美设厂翻转了凤凰城的命运，房价中位数从2020年的29万美元（下同，39万新元），涨到今年10月的近45万美元，也让荒地变成大兴土木、各大建设投资的地方。除了亚利桑那州，美国这股淘晶热，早已蔓延至俄亥俄州、得克萨斯州等各州。

值得注意的是，台积电下个月即将举办美国亚利桑那州晶圆厂首批设备到厂典礼，意味着厂房已经部分完工，接下来将为迁入第一批用于半导体制造的尖端设备做好准备。美国总统拜登据传也将出席典礼，台积电美国厂预计将在2024年量产。

台海紧张关系升温，美国财经媒体先前爆料美国已进行兵推，一旦出现最坏状况，考虑优先撤离台湾晶片工程师，降低全球供应链的冲击，之后曾引发热烈讨论。