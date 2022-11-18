购房门槛再降 中国80城首付降至20%

中指研究院最新数据，当前中国石家庄、温州等在内的80余城，已调整首套商贷首付比例至20%；武汉、贵阳等20余城，已将首套房贷利率降至4%以下。

据第一财经报道，首套房贷利率低于4%的城市包括：阳江、清远、云浮、湛江、济宁、武汉、贵阳、江门、宜昌、襄阳、天津、包头、阜阳、石家庄、秦皇岛、昆明、大连、大理、泸州、安庆、恩施州、温州、瑞安、乐清、舟山、泉州、蕲春县、黄冈等。

此轮“降息潮”源自国庆节前夕的新政，中国人民银行、中国银保监会发文，阶段性调整差别化住房信贷政策，对2022年6月至8月新建商品住宅销售价格环比、同比连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

中国央行最新公布的第三季度中国货币政策执行报告显示，从实际发放的商业性个人住房贷款利率看，2022年10月新发放个人住房贷款利率为4.3%，较上月下降4个基点，较上年末下降133个基点，湖北、广东等部分城市阶段性取消了首套房贷利率下限。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示，今年以来，多部委持续释放政策利好，各地积极落实“因城施策”，需求端信贷政策不断优化。信贷政策的进一步宽松有助于降低居民购房成本，缓和市场观望情绪，带动住房需求释放。