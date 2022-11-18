确诊者九合一无法投票 台指挥中心：约5万至7万人受影响

台湾九合一选举（地方公职人员选举）将在11月26日举行。台湾防疫指挥中心规定，确诊冠病者不得在选举日当天外出投票。台湾疫情指挥中心估计，届时将可能有5万人至7万人因确诊冠病无法投票。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥官王必胜星期五（11月18日）在疫情记者会上说，若民众在11月21日之后确诊冠病，依据目前规定，他们无法在11月26日当天出门投票。而依据目前的疫情形势，估计会有5万人至7万人受到影响。

指挥中心日前宣布，从11月14日起，确诊者的隔离期被缩短至“5+n”，即确诊者需要在家隔离五天，从第六天起，无论快筛阴性或阳性都可以外出，但若快筛呈阳性，确诊者仍需要实行自主健康管理直到快筛呈阴性为止，在这期间不能聚餐或到人潮聚集场所。也就是说，确诊者如果在11月21日或之后确诊冠病，就不能在11月26日当天到投票所进行投票。

然而，这样的规定仍引起巨大争议，国民党立委郑丽文星期四（17日）在立法院内政委员会上质疑，韩国、菲律宾等国都能透过管制时间、人员动线等方式，让确诊者出门投票，但为何台湾无法制定类似的规则？甚至确诊者能参加大考中心考试，却无法投票。

郑丽文称，指挥中心规定确诊者不能投票已经违宪，处罚出门投票的确诊者，更是违宪。

台湾人权促进会星期四也召开记者会，谴责台湾中央选举委员会阻碍人民行使选举权，并敦促中选会让确诊者与一般民众分流投票。

中选会主委李进勇解释，考生应试地点不依户籍而定，因此能让确诊者在一间考场应试，但投票人必须亲自到户籍地投票，无法特别为确诊者开设统一投票所，且若确诊者外出投票，选务单位要背负的防疫责任过于沉重。再者，台湾不像韩国、日本设有不在籍投票法规定，若实施确诊者投票，完全没有法源依据。

王必胜也说，与中选会讨论过非常多次，若让确诊者投票，必定会增加一般民众的感染风险。