新中两国防长在西安举行会谈

新加坡国防部长黄永宏医生星期五（11月18日）在中国西安与中国国务委员兼防长魏凤和举行会谈，双方同意在2023年恢复双边“合作”演习（Exercise Cooperation）以及“海事合作”（Exercise Maritime Cooperation）演习。

黄永宏星期四起到西安进行两天工作访问，这是黄永宏在疫情后首次访华。

根据新加坡国防部文告，黄永宏与魏凤和在会谈中重申了新中两国持久、亲切与友好的双边防务关系。

黄永宏与魏凤和表明将根据2019年10月签署的加强版防务交流和安全合作协定，致力于加强防务合作。两人也同意在2023年恢复双边“合作”演习，以及“海事合作”演习，并期待在军事教育，以及学术访问与1.5轨对话等学术交流方面进一步合作。

黄永宏与魏凤和也就国际和区域安全发展交换意见，并强调了亚细安+防长会议对建立战略对话和务实合作带来的价值。双方还重申保持开放沟通渠道和强化相互理解与信任的重要性，这对区域和平与安全至关重要。

根据中国国防部文告，魏凤和指出，当前亚太地区安全形势稳中有忧，中新双方应加强战略沟通，共同维护地区和平稳定。

他呼吁两军进一步密切高层交流、提升联演联训水平、推进人员培训、加强多边安全协作，推动两军关系不断迈向更高水平。（联合早报北京特派员黄小芳）