中国央行明年可能迎来新行长 彭博调查：热门人选为殷勇和易会满

中国人民银行明年可能迎来一位新行长，据彭博新闻调查，两个热门人选分别是殷勇和易会满。

彭博社星期五（11月18日）报道，在彭博新闻本月针对经济学家和政治分析师的调查中，北京市代市长殷勇和证监会主席易会满各获得五票，被看好是新一任央行行长的人选。

今年64岁的现任中国央行行长易纲，在10月召开的中共二十大中没有进入中央委员会。他很可能在明年3月的中国政府换届中卸任，新一任央行行长预计会在那时确定。

公开资料显示，53岁的殷勇是清华大学自动控制和企业管理双学士、系统工程博士，哈佛大学公共管理硕士。他曾在中国外汇监管机构和央行任职。在上个月被任命为北京市代市长前，殷勇被外界认为是很可能接任央行行长的人选。

彭博社指出，殷勇升任北京市代市长表明，中共领导人习近平可能希望他担任更高层的政治职务，因为许多高级国家领导人都担任过北京市长，包括现任政治局常委蔡奇和国家副主席王岐山。

不过，殷勇在彭博的调查中仍获得五票，这表明经济学家认为，他很可能成为央行行长。殷勇的经历非常适合这一职务，他之前曾在央行担任副行长，并在管理巨额储备的中国国家外汇管理局工作多年。

今年58岁的中国证监会主席易会满是彭博调查中另一名获看好的人选。仲量联行首席经济学家兼大中华区研究主管庞溟认为，从目前的情况看，易会满出任央行行长的机会大增。

与殷勇不同的，易会满从未在中国央行工作过。如果他出任央行行长，将打破传统，因为包括易纲和周小川在内的历任央行行长在晋升行长前都担任过副行长。

但欧亚集团高级中国分析师牛犇（Neil Thomas）说，习近平愿意打破以前的晋升原则表明，之前缺乏任职央行的经验可能不构成阻碍，易会满就是如此。

牛犇认为，易会满是最有力的候选人，但他坦言，习近平打破常规使外界更难预测人事变动。

易会满曾在商业银行长期任职，在中国工商银行工作超过30年，该银行是中国资产规模最大的银行。鉴于证监会在协助开展股市改革上的重要性，他成功领导该机构或可加分。