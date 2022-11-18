中国文旅部发文要求不随意关停娱乐场所

在中国官方出台优化防控20条措施后，多地政府随即调整疫情防控政策。中国文旅部星期五（11月18日）也印发文件，要求不得随意关停娱乐场所、剧本娱乐经营场所。

据中国新闻网报道，中国文旅部星期五印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》《互联网上网服务营业场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》《娱乐场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》《剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第二版)》。

中国文旅部在文件中，要求进一步提升防控的科学性、精准性，不随意关停娱乐场所、上网服务场所、剧本娱乐经营场所，符合解封条件的要及时解封。

中国文旅部也明确指出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

文件也提到，在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。

中国官方上星期五（11月11日）发布优化疫情防控工作二十条措施，对入境防疫措施和境内管控措施都做出了一定调整，以求进一步提升防控的科学性、精准性，当中也提到严禁随意封校停课、停工停产等，并加强整治“一刀切”、层层加码问题。