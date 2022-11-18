中国服装电商SHEIN在东京首开实体店

快速发展的中国服装电商企业SHEIN（希音）在日本首都东京首次开设实体店，但只展示和试穿商品，不供直销。

据日经中文网星期五（11月18日）报道，中国服装电商SHEIN在东京原宿开设首家长期实体店，店内只展示和试穿商品，不直接销售。该店将通过向消费者提供可以直接接触商品以及试穿等实际体验的机会，促进网上购买。

SHEIN由山东人许仰天2008年在中国创办，目前由新加坡的统筹管理公司Roadget Business运营。SHEIN业务扩大到了全球150多个国家和地区，由于能以低廉价格卖出具有潮流感的商品，以年轻群体为中心，SHEIN受到越来越多人的追捧。

SHEIN此次在日本开设的门店名为“SHEIN TOKYO”，店铺总面积约200平方米，以女装为中心，陈列了约350种商品和介绍服装搭配的27个人体模型，还展示了男装、童装、包袋、化妆品等杂货。光顾该门店顾客可读取商品上附带的二维码，通过官方网站或APP进行购买。

该门店内设置了三个以“原宿”等为主题的装饰试衣间，还设有可拿着展示的包或小配饰进行拍照的空间。除让顾客试用商品外，还鼓励拍照以及上传至社交网站，以此提高品牌在日本的知名度。

SHEIN宣传负责人称，“有的消费者对SHEIN的商品质量感到不安。希望通过让他们在购买前有实际体验，从而真正了解商品和品牌”。