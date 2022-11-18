中国官媒：一封了之和一放了之都要不得

中国官媒新华社和《经济日报》发文说，对于疫情防控，“一封了之”是庸政懶政，“一放了之”是甩手掌櫃，都要不得，要切实纠正层层加码。《人民日报》发文强调，要坚决守住不发生规模性疫情的底线。

新华社文章指出，中国国家卫生健康委官网“落实疫情防控‘九不准’公众留言板”数据显示，疫情防控二十条措施发布以来，11日到16日群众投诉量下降39%。

文章强调，保持来之不易的抗疫成果，既需要持续整治“层层加码”“一刀切”等做法，防止“一封了之”，又反对不负责任的态度，防止“一放了之”。“一封了之”是庸政懶政，“一放了之”是甩手掌櫃，都要不得。

新华社评论说，因时因势优化调整疫情防控措施，实际上对各地疫情处置工作提出了更高标准。严防两种过度倾向，把该管住的重点风险管住，该落实的防控措施落到实处，该取消的坚决取消，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上。

《经济日报》也发文说，看似“严格落实”的“一刀切”，实则罔顾实际；看似“主动作为”的“层层加码”，实则怕担责任。这些懒政、怠政的套路，都是既没有把中央的政策吃透吃好，也没有把群众的切身利益放在心上，耽误的是疫情防控大局，消耗的是民众信任，损害的是政府公信力。

文章说，从优化调整二十条措施的内容来看，不得扩大核酸检测范围，纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法，针对的都是现实中存在的问题，要害是禁止擅自升级疫情防控措施，正当其时，十分必要。

《人民日报》则发文强调，既要管“防”，也要管“治”。文章称，一方面，现在科学上对新冠病毒的变异以及变异后的毒力、致病力、危害性的大小仍然没有完全掌握，对于疾病的认识仍处在不断深化的过程中。

另一方面，中国是人口大国，如果不管“防”、只管“治”，任由疫情迅速大范围传播，医疗卫生资源将面临挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等人群身体健康将受到威胁。

面对这些不确定性，必须坚决做到“三个坚定不移”，坚决守住不发生规模性疫情的底线。