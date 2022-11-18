港房屋局长：明年首季公布简约公屋选址详情

香港房屋局局长何永贤说，港府预计将于明年首季公布简约公屋（公屋指的是廉租房）的选址详情，并称10年内劣质劏房（即分间楼宇单位）将不复存在。

综合网媒“香港01”和香港电台等报道，香港立法会一连三天讨论《施政报告》致谢议案，星期五（11月18日）最后一天讨论，涉及土地、房屋、交通等议题。

香港房屋局局长何永贤说，港府施政报告提出兴建简约公屋，预计明年首季公布选址详情，并称这些公屋设计实而不华，希望短时间内为市民提供简约适切的单位。

何永贤提到，简约公屋是承建商依照建筑署特定设计组装合成建成，组装合成可以广泛应用在不同项目，包括医院、酒店和学校。对于有报道指，简约公屋的组装合成是以货柜箱“搭埋兴建”（搭叠兴建）的说法并不正确。

何永贤称，传统公屋供应在未来10年数量会大增，满足需求。港府在全力兴建传统公屋之外，有约三万个简约公屋单位，以及同时继续推展兴建中约两万个过渡房屋单位。她相信多管齐下的措施，将改变劏房租务市场的生态，10年内一些环境恶劣且收取高昂租金的劣质劏房将生存不了。

香港发展局局长甯汉豪则称，港府要夺回土地供应主导权，不代表不需要私人市场力量，发展商在土地开发上可扮演一定角色，重要的是审批条件始终由港府厘定，大型土地发展项目也将由港府主导。

她说，绝对不同意公私营合作是利益输送的说法，港府的着眼点是合作项目的结果是否对老百姓、对社会有益处；是否按已订下及公布的规矩进行。港府的付出，无论是直接的开支，或者在地价的扣减，是否物有所值；发展商是否为其发展去补足地价。

