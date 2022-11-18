不支持台湾加入CPTPP 台媒质问澳总理是否向习近平示好

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在表态称，不太可能支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）后，被台湾媒体质问是否要向中国大陆国家主席习近平示好。

据澳大利亚广播公司新闻网星期五（11月18日）报道，阿尔巴尼斯在泰国曼谷举行的亚太经合组织峰会上称，CPTPP是给“公认的国家”（recognised nation-states）参与，而非经济体。

他说：“CPTPP是获公认国家之间建立的关系，台湾在APEC所代表的是一个经济体。”

CPTPP的前身为跨太平洋伙伴协定（TPP），美国在前总统特朗普任内退出后，剩下11个成员国继续推动成立并改称为CPTPP。

CPTPP于2018年12月生效，11个成员国是新加坡、澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。中国大陆与台湾去年申请加入，澳洲前总理莫里森在任内支持台湾申请加入。

另据台湾《自由时报》报道，阿尔巴尼斯星期二（15日）在印度尼西亚峇厘岛二十国集团（G20）峰会与中国大陆国家主席习近平进行会谈，星期四（17日）转赴曼谷后，在机场向澳洲媒体做简报时称，澳洲不太可能支持台湾加入CPTPP，因为CPTPP是国家之间建立的关系，该协定只针对“公认的国家”，而非经济体，“台湾在APEC所代表的是一个经济体”。

CPTPP对新会员的入会规定是，“任何国家或个别关税领域得在全体会员同意下加入”，台湾显然符合定义。台湾行政院经贸办说明，台方是以世界经贸组织（WTO）模式、“台澎金马个别关税领域”为名申请。不过CPTPP目前仍在处理英国入会案，还没开始处理中国大陆和台湾申请案。

阿尔巴尼斯星期五（18日）在APEC国际媒体中心为澳洲媒体召开记者会时，会后被台湾媒体包围质问，为何不支持台湾加入CPTPP，是否要向中国大陆国家主席习近平示好？阿尔巴尼斯从头到尾保持沉默，快步离开。

台湾外交部发言人欧江安18日受询时回应，澳洲总理说法和CPTPP入会资格的相关规定有所不同，台外交部已透过驻澳代表处及澳洲驻台代表机构，向澳洲政府要求澄清原意，以避免外界误解。

欧江安强调，中华民国台湾不只是“主权独立国家”，更是先进的自由民主政体及经济高度发展的独立经济实体。台湾已于2021年9月22日正式向CPTPP协定存放国新西兰递交CPTPP申请函，并持续推动依据CPTPP新会员入会程序完成后续作业，目前没有任何CPTPP的11个会员国质疑台湾申请加入的资格条件。

欧江安并补充，台湾正式提交入会申请后，美国、日本政府等均公开肯定台湾在履行国际承诺的表现，并指出台湾共享的民主价值应是CPTPP成员国纳入新会员决策的重要考量。澳洲联邦参众两院外交、国防暨贸易联席委员会今年2月发布调查报告，建议澳洲政府与CPTPP合作，鼓励（encourage）并促成（facilitate）台湾、英国与韩国入会，并同步启动台澳自由贸易协定（FTA）谈判。

澳洲学者和参议员均认为，阿尔巴尼斯有必要澄清他的言论。