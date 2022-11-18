经济分析师下调今明两年香港增长预期

受多重不利因素影响，经济分析师预计香港可能难以摆脱今年的深度萎缩，明年的经济增速将低于先前预期。

根据参加彭博最新调查的经济分析师预估的中位值，香港2023年的本地生产总值（GDP）预计将增长2.7％，低于今年8月分析师预估的3.5％。

分析师也把香港今年的GDP预期从萎缩0.6％下调至萎缩3％。

最新的预期与香港政府上周下调后的预估大致相符。港府官员早前预计，今年香港的GDP将同比萎缩3.2％。

彭博社报道指出，下调经济增长预期反映了香港面临诸多不利因素，包括全球和本地利率上升、贸易疲软、香港走出疫情防控的步伐缓慢，以及中国大陆不稳定的经济形势。

香港官方上个月公布的数据显示，第三季度GDP意外萎缩4.5％，远低于预期。

在对六名经济分析师展开的另一项调查中，有一半受访者认为，香港经济面临的最大下行风险是中国退出动态清零的过程预计会很漫长；其他人认为是全球经济放缓和金融环境收紧。

牛津经济研究院经济学家陈进来说：“虽然香港正在重新开放，但我们认为经济活动的增长将难以抵消巨大的阻力，包括外部需求疲软、利率上升、房价下跌，以及明年可能撤回对家庭的财政转移。”

他将今年香港经济增长预期从下滑0.8％下调至萎缩3％，并将明年的增速预测从增长3％下调至增长1.4％。

德国商业银行高级经济学家胡东安认为，中国大陆推迟重新开放“意味着香港零售和旅游业的复苏会推迟”。