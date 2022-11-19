中美贸易官员APEC会面 中国称交流坦诚有建设性

美国贸易代表戴琪星期五（​​11月18日）与中国商务部长王文涛举行两人之间首次面对面会晤。中方称交流坦诚且有建设性，双方同意继续保持沟通。

美国贸易代表办公室星期五发布声明称，戴琪在亚太经济合作组织（APEC）会议间隙与王文涛会面，戴琪分享了美国对亚太经合组织的愿景，与王文涛讨论了美中双边贸易问题，并强调了“保持美中两国沟通渠道畅通的重要性”。

据央视新闻报道，王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见戴琪。在中美两国元首峇厘岛会晤之后，双方对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行坦诚、专业、建设性的交流。双方同意继续保持沟通。

美国总统拜登和中国国家主席习近平11月14日在印尼峇厘岛举行了三个多小时的会晤。戴琪15日出席在新加坡举行的彭博创新经济论坛时表示，这场会晤非常重要，发出两国元首能管控好极其复杂双边关系的强有力信号。

戴琪还说，期待在公开和坦率对话的基础上，与北京同行的对话能更上一层。不过，她当天并未表态将在关税议题上作出让步。

拜登入主白宫后，基本沿袭特朗普政府的对华贸易方针，维持2018年贸易战期间对价值约3700亿美元（5066亿新元）的中国商品实施的7.5％至25％惩罚性关税，同时将关税视作与中国讨价还价的筹码。

