冠病口服药阿兹夫定片正式在中国零售。目前，捷倍安阿兹夫定片已在海王星辰连锁药店正式开售，患者可通过海王星辰药急送小程序下单，填写处方信息后预约门店直送。

根据券商中国报道，星期五（11月18日）有消息指，冠病口服药阿兹夫定片正式零售。经媒体确认，目前，河南真实生物生产的阿兹夫定片已在海王星辰连锁药店正式开售，患者可通过海王星辰药急送小程序下单，填写处方信息后预约门店直送。

中国国家卫生健康委8月9日已经印发通知将阿兹夫定片纳入冠病诊疗方案，因此参保患者使用该药时医保基金可按照规定予以支付。

据小程序报价，目前，阿兹夫定片每瓶卖到350元（人民币，约70新元），每瓶35片。用于治疗普通型冠病成年患者。

另据中新网星期五（11月18日）消息，重庆市卫生健康委员会发布《重庆市新冠肺炎中医药防治推荐方案(试行第四版)》通知，并印发各医疗机构和有关单位参照执行。新版防治推荐方案为进一步发挥中医药的独特作用，加强中医药在冠病预防、治疗、康复中的应用提供了行动指南。

《重庆市新冠肺炎中医药防治推荐方案(试行第四版)》通知中，重点推荐的药品中仍包含已被广泛运用于治疗实践的藿香正气液、连花清瘟胶囊。其中，急支糖浆为新增推荐药品。

中国国务院联防联控机制综合组11月11日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。该通知“第十三条措施”中明确指出：“加快新冠肺炎治疗相关药物储备。做好供应储备，满足患者用药需求，尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。”

