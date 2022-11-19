美确认中国部署新型潜射导弹 可在近海攻击美国本土

美国军方周五首次公开确认，中国已在其六艘战略核潜艇上部署了射程更远的新型弹道导弹，大大缩短了其打击美国大陆所需要驶离本土的距离。

美国太平洋舰队司令、海军上将帕帕洛（Sam Paparo）在华盛顿举行的一个会议上说，中国的六艘“晋级”潜艇（094战略核潜艇）现在“配备了巨浪-3型洲际弹道导弹”，“建造它们就是为了威胁美国。”

帕帕洛说：“我们密切关注这些潜艇的动向”。

五角大楼在一年前的年度中国军事报告中说，中国解放军海军最终将获得从近海向美国发起攻击的能力。帕帕洛拒绝透露这六艘潜艇中是否有任何一艘在夏威夷附近进行了“威慑巡逻”。

美国国会研究局估计，此前“巨浪-2”潜射弹道导弹的射程约为7200公里，使解放军潜艇从中国近海只能攻击阿拉斯加的部分地区。但要想打击美国东海岸，这些潜艇就不得不进入夏威夷以东海域。

射程增加的“巨浪-3”改变了这种态势。美国战略司令部司令、海军上将理查德（Charles Richard）今年3月对参议院军事委员会表示，新型潜射导弹令中国具备了“从南中国海一个受保护的堡垒”瞄准美国大陆的能力。

一些新闻报道认为“巨浪-3”的最大射程可能达到10000公里。

“他们现在有能力用晋级潜艇在海上进行不间断的确定巡逻”，而且“还会有更多的潜艇出现，” 理查德说，“他们拥有了一个真正的核指挥和控制体系。”