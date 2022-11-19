广州警方通报两女子被反绑示众：不守防疫规定 已治安处罚

网传广东广州市海珠区的两名女子疑因口罩问题被反绑手脚，并在大庭广众下“示众”。广州海珠警方星期五（11月18日）通报称，两名女子不遵守疫情防控管控区域的规定，辱骂工作人员并扰乱现场秩序，已对其依法作出治安处罚。

根据“广州海珠公安”官方微博发布的通报称，两名女子王某、李某（均23岁，黑龙江人）17日上午约11时不遵守疫情防控管控区域的规定，企图强行进出海珠区仑头村防疫管控卡口。

其中，李某未佩戴口罩，二人健康码均为黄码且10月30日以来一直未按要求进行核酸检测。期间，现场防疫工作人员上前多次劝导，王某、李某拒不配合，辱骂工作人员并扰乱现场秩序，后被工作人员和群众约束控制。

通报说，公安机关接报警后，将涉事人员带回派出所作进一步调查。根据调查事实，公安机关目前已对王某、李某二人依法作出治安处罚。涉事双方经教育提醒后已达成谅解。

据此前网传视频显示，两名女子先是与现场人员发生语言冲突，其中一名黑色上衣女子随后被一名粉色上衣男子摔倒在地，还被多人反绑手脚，另一灰衣女子也同被摔倒反绑。不过，也有片段显示，是灰衣女子动手在先。

疑似涉事女子之一的微博用户“暴躁小羊口”周五说，事发时她是去取外卖，因同行朋友口罩丢失而与相关人员发生冲突，目前相关人员已道歉。

她还说：“绑我们不是因为口罩，是为了不让我们打110并且谎称他们已经打了110，我和我的同伴先后打了110，120，他们看到警察就把自己的蓝色外套脱了防止我们认出来他们。”

该网民还透露，协商结果是对方赔偿误工费，医药费，精神损失费。

