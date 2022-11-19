天津明日全市范围开展核酸检测

中国多地疫情升温，其中天津星期五（11月18日）新增76例本土无症状感染者，当地决定星期日在全市范围开展核酸检测。

根据微信公号“津云”消息，天津疫情防控指挥部发布疫情防控通告说，目前，由津外输入引起本土疫情形势严峻复杂，发现的阳性感染者数量持续增加，跨区传播、多链交织，社会面感染者和隐匿传播风险持续存在。为全面做好疫情传播风险排查，遏制疫情上升势头，早发现、早控制，保障人民群众生产生活秩序和身体健康，市疫情防控指挥部决定11月20日在全市范围开展核酸检测。

通告指出，11月20日8时起，开展全域人员核酸检测。凡居住在天津市的民众，采样前要在当时居住地保持原地静止，按照各区防控指挥部统一部署和街道（镇）、社区（村）组织安排，有序到指定地点进行核酸检测，不落一户、不漏一人。纳管区域的居民，以及隔离管控人员要严格服从属地街道管理。其他区域居民采样后需持有本次核酸筛查采样证明和72小时核酸阴性证明可安排必要出行。

通告指出，凡是从津外来返津人员和当地有疫情地区旅居史的人员要主动向社区和单位报备，并第一时间主动进行核酸检测，并配合落实相关疫情防控措施。全市各级机关、各级各类企事业单位、各类公共场所要严格落实查验职责，严格查验本次核酸筛查采样证明、72小时核酸阴性证明、场所码和健康码。对于因故未能按时参加核酸采样的，要及时到辖区公布的核酸采样点补采，确保“应检尽检”。

通告还说，凡是未在规定时间内参加核酸检测的应检未检人员，“健康码”调整为“黄码”，待完成核酸补测后转为“绿码”。 对于接种冠病病毒疫苗后48小时内人员，暂不安排参加此次核酸检测。

通告还强调，如出现发热，请勿直接前往筛查采样点采样，应主动提前向社区报备，服从社区统一安排，点对点至辖区发热门诊就医采样。如有咽干、咳嗽、嗅（味）觉减退等症状，要主动向社区报备，按照统一安排单独采样，并接受流调，核酸检测结果出来之前要保持静止，不得外出。

通告要求民众积极主动配合各采样点工作人员做好样本采集和街镇、社区管理工作，不恐慌、不造谣、不信谣、不传谣。对拒不配合、不支持、涉嫌故意逃避核酸检测、扰乱秩序、瞒报、谎报、冒名顶替、伪造信息的人员，将依法追究法律责任。

中国大陆星期五新增本土病例2055例，其中广东1102例，河南186例，重庆145例，四川137例，内蒙古114例，北京79例。

新增本土无症状感染者22208例，其中广东8535例，重庆4599例，河南1412例，内蒙古1237例，甘肃1139例，新疆998例，陕西541例，青海537例，山西439例，北京436例。

