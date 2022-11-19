匈牙利冠军刘氏兄弟回应更改国籍：还不确定代表的参赛队伍

世界短道速滑名将刘少林和刘少昂首次回应更改国籍的决定称，他们未来代表哪支队伍参赛还不确定，并且会自行承担匈牙利冰协要求的赔偿费用。换句话说，没有任何国家和协会愿意支付赔偿费用。

综合北京青年报和中新体育报道，刘氏兄弟接受匈牙利媒体《国家体育》采访时说，对于匈牙利国家滑冰协会，刘氏兄弟并不是很满意，他们认为协会没有团结起来，处境变得不确定，才导致他们离开。

刘氏兄弟表示，他们未来代表哪支队伍参赛还不确定，并且会自行承担匈牙利冰协要求的赔偿费用。“我们还不知道我们要去哪里，换句话说，没有任何国家和协会愿意支付赔偿费用。如果匈牙利冰协坚持要这笔费用，我们会自己承担。”刘氏兄弟说。



刘氏兄弟说：“当我们发现匈牙利国家滑冰协会没有让教练组团结起来时 ，我们开始担心。我们的处境变得越来越不确定，我们对此并不高兴。当我们发现工作人员不会保持原样后，我们坐下来和匈牙利冰协谈判了几次，我们希望他们留下教练。我们和教练一起取得了成功：如果拿冬奥会来说，我们在平昌赢得了一枚金牌，四年后在北京又获得了一枚金牌，还有两枚铜牌，这一系列的成果完美地证明了我们是成功的。”

刘少林透露，目前协会还没有为这个冬奥周期制定专业的计划，团队的管理依然没有得到解决，或者至少没有达到往年的标准，更没有基于专业基础的长期训练计划和比赛日程。他说：“我们对联盟的信任已经开始动摇，我们的未来变得不确定 。我们觉得实现目标的条件在国内不再有保障，我们看到只有在改变国籍的情况下，才能在未来做到这一点。" 刘少昂则补充道：“当做出这个决定，意味着将放弃一切，必须一切重新开始。”

报道说，刘氏兄弟和协会的合同在3月31日到期，从那以后就没有给协会的预算增加任何负担。他们希望协会尽快做出决定，接着就走自己的路。“我们将永远怀着美好的心情回首过去，我们承诺如果做出这一决定，我们将偿还联盟筹集的费用，但因为这不是一个小数目，我们需要时间来全额偿还。”刘少林说。

据报道，匈牙利滑冰联合会主席拉霍斯·科萨表示，刘氏兄弟离开已成定局，其中的关键因素在于张晶教练回国任教，带领自己祖国的国家队出战是她的梦想，她因此终止了在匈牙利的合同。他说：“刘氏兄弟愿意为改变国籍支付三年的备战费，准确金额正在计算中。是赞助商、某个联盟或任何人来支付这笔费用我们都不介意，之后两个男孩儿就可以自由地去比赛了。”

此外，拉霍斯·科萨谈及两位冬奥冠军刘少林刘少昂时依然带着赞赏之情：“和他们共事是很好的经历，我们永远感激他们将匈牙利滑冰运动带到了世界顶级的高度，他们带领匈牙利短道队夺得首枚奥运金牌时，一半的匈牙利人都坐在电视机前。我记得这些美好的回忆，我希望大家也和我一样。他们要开始新的冒险，新的挑战，这其中也有着不确定性，我们祝福他们。”

匈牙利滑冰协会于11月9日发出声明，证实刘少林和刘少昂提出更改国籍的要求，随后匈牙利滑冰协会表示同意刘氏兄弟离开，不过刘氏兄弟要支付一笔赔偿金，每个人是 1亿到1.5亿福林（每个人约合35万到52万新元）。

公告并未说明刘少林、刘少昂意图变更为哪国国籍，但由于两人的父亲是中国人，且两人曾经的教练张晶也成为新一期中国短道速滑国家集训队主教练，外界普遍推测刘氏兄弟将变更为中国国籍。

刘氏兄弟的母亲此前接受中国媒体采访时曾明确，他们的儿子将入籍中国。

公开资料显示，刘少林、刘少昂是知名短道速滑运动员，并曾在2018年平昌冬奥会上，领衔匈牙利队在短道速滑男子5000米接力决赛中摘得冠军，获得匈牙利冬奥会历史上的首枚金牌。

今年年初的北京冬奥会上，刘氏兄弟也带领匈牙利队摘得短道速滑混合团体接力铜牌。此外，刘少昂也以以40秒33夺得短道速滑男子500米冠军，并取得短道速滑男子1000米铜牌。