蔡英文为陈时中站台：首都守住台湾更安全

台湾九合一选举（地方公职人员选举）将在下星期六（11月26日）登场，民进党主席、台湾总统蔡英文星期五（11月18日）晚为民进党台北市长参选人陈时中站台时称，陈时中是唯一提到民防的候选人，而只有首都守住了，台湾才会更安全，并呼吁所有民众支持陈时中。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，陈时中星期五晚在北投区、士林区连办两场造势活动。在第一场北投区的造势中，台湾经济部长王美花、卫生福利部长薛瑞元、嘉义县长翁章梁和蔡英文到场为陈时中站台。

蔡英文在致辞时说，她登上最新一期《经济学人》专题“2023全球大趋势”的封面上，就是因为台湾很重要，世界都在看台湾这一场选举、做了什么决定、表达什么决心，并将影响世界2023年的格局。她呼吁民众让世界看到台湾人守护台湾的路线和民主自由的决心。

蔡英文还称，她很在意台北市长人选，在台湾所有公职里面，总统之后就是台北市长，因为台北是首都，关系到台湾大政。首都守住了台湾会更安全。她提到，台北市长的三个候选人当中，只有陈时中提到要做好民防，而民防做好对台湾安全巩固很重要，身为总统对于重视民防的市长百分百支持。

蔡英文还说，当初她在北投的得票率高达五成以上，她也向支持者下达军令状，要求陈时中在北投的得票率要50%以上。

陈时中在致辞时，首先为高端疫苗辩护，称指挥中心当天公布的冠病疫苗保护效益分析，证明高端疫苗效果非常好，民众对高端疫苗应该充满信心与希望，“不断污蔑打击信心的言论真的可以停了”。

陈时中也不点名批评另外两名候选人，称两人选战不好好选，常说些奇怪的政策，从硅谷经验变成硅谷精神，说要辞立委还拖了好几天，“以后市政交给这种人，怎么会做好”。