北京卫健委：倡导非必要不离本区 减少外出

北京市卫健委星期六（11月19日）发文倡导，非必要不离开本区域，尽量减少外出。
根据北京日报客户端消息，北京卫健委提出，加强重点区域、重点行业、重点人群防疫管理，减少聚集性活动，减少人员流动。高、低风险区人员要严格落实各项防控措施，服从防疫管理，按照要求开展核酸检测、健康监测。
高风险区实行封控措施，人员严格居家，足不出户，加强居室通风和个人防护，做好环境清洁消杀，出现发热、干咳等症状后要及时报告，按规定就医。
低风险区实行“个人防护，避免聚集”，倡导非必要不离开本区域，尽量减少外出，不聚集、不扎堆，外出时做好个人防护。
严格落实进入室内公共场所预约、错峰、限流、测温扫码、查验核酸阴性证明、戴口罩、保持安全社交距离等各项防控措施。
北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓在星期五的疫情防控工作新闻发布会上表示，倡导广大市民朋友非必要不离开本区域，按照第九版新型冠状病毒肺炎防控方案要求，低风险区居民跨区流动须持48小时内核酸检测阴性证明。
杨蓓蓓说，倡导坚持“单位——家庭”两点一线工作生活，鼓励采用电话、网络等灵活办公方式，召开会议优先采用视频方式。
北京疫情持续升温，星期五新增79例本土确诊病例和436例无症状感染者。