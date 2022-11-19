甘肃泾川一业余球队淘汰中超球队北京国安

甘肃东部泾川县的一只业余球队泾川文汇队在星期四（11月17日）的比赛中爆出大冷门，淘汰了中国前足协杯冠军球队北京国安，跻身16强，创造了中国足坛奇迹。

综合北青体育、泾川融媒和大众网报道， 2022赛季中国足协杯第2轮比赛中，去年首度参加中冠联赛（中国足球联赛体系中的第四级联赛，属于业余联赛）的泾川文汇队经过点球大战以总比分7比5淘汰北京国安，晋级16强。

中国足协星期五中午刊文称，这场冷门将作为以弱胜强的经典战役载入足协杯“全民足球”的史册，持续地激励草根球队勇于挑战勇于坚持。

不过，泾川县文汇足球俱乐部董事长吕斌武接受媒体采访时说，这场胜利有运气成分，赛前只是把它当成学习机会，目标是尽量只输一个球。但队员们比较拼命，加上北京国安或许有所保留，同时受规则限制不能上外援，泾川文汇才最终夺得胜利。

泾川文汇队是一支来自甘肃省平凉市泾川县的业余球队，去年首度参加中冠联赛获得第 15 名，今年继续参加中冠联赛晋级总决赛，目前在本赛季中冠联赛总决赛中名列B组倒数第二。

据吕斌武介绍，泾川县文汇足球俱乐部现有注册球员152人，平均年龄约32岁。球员中，泾川本地的有70多人，其他球员来自全国各地。该县球员平时都在各自的单位上班，他们的身份是体育老师、企业职工、公务员等，都喜欢踢球。

吕斌武还说，泾川文汇的球员工资一般是每月3000元（人民币，下同，约600新元），非常低，工资最高的也只有5000元。他们的工资由领队姚军的极驰体育公司发放。有时队员们到泾川集训，他就找位阿姨给大家做饭，谈不上追求运动员的营养食谱。

公开资料显示，此次与泾川文汇对阵的北京国安是位于中国首都北京市的一家职业足球俱乐部，也是目前仅有的参加过所有年份的中国顶级联赛的三支球队之一。北京国安自中国足球职业化以来长期位居积分榜前列，其中在2009赛季，获得了队史上首个中国顶级职业联赛的冠军；截至2018年，俱乐部已四次夺得中国足协杯冠军、两次参加亚洲优胜者杯、七次参加亚洲冠军联赛。

