辽宁两司机未报备行程致183人感染 均获刑四年

辽宁省葫芦岛市绥中县两名货车司机送货时未报备行程，造成绥中县183人感染冠病，被判有期徒刑四年。

“绥中融媒”官方微信公号星期六（11月19日）发布公告称，绥中县法院对被告人贺某某、韩某妨害传染病防治案进行公开开庭审理，两名被告人在冠病疫情期间妨害传染病防治被判处有期徒刑四年。

案情显示，被告人贺某某和韩某2022年1月22日驾驶辽PC2438号大货车从绥中县前往黑龙江省牡丹江市送货，1月25日返回。二人得知牡丹江市绥芬河市暴发疫情后，未履行疫情防控相关规定，未对去过牡丹江市绥芬河市的行程进行报备。

后来，被告人贺某某和韩某均被确诊患有冠病，造成绥中县183人被感染，7865人被隔离，全县陆续划定34个封控区、管控区和重点防范区，启用隔离场所61家，县财政共支出各项疫情应急处置费用约1.55亿元（人民币，约2996万新元）。

庭审中，被告人贺某某和韩某当庭表示认罪认罚。

公告说，有个别人无视疫情防控的各项要求，拒绝执行卫生防疫机构依法提出的预防控制措施，危害公共卫生安全，损害社会公共利益，自身也受到相应的法律责任追究。

公告提醒民众要依法而行，遵守疫情防控要求，如实报告旅行史、居住史、体温检测等情况，履行居家隔离、医学观察等法定义务，积极配合相关职能部门做好疫情防控工作。