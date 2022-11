杜拜榄球赛精华片字幕 误写中国国歌名为《愿荣光》

国际橄榄球赛事再出现国歌风波,11月6日在杜拜举行的香港对垒葡萄牙的橄榄球赛中,现场播放中国国歌时,精华直播片段弹出的文字却将中国国歌的英文译名误写成《愿荣光归香港》的英文译名,“Glory to Hong Kong”。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道,新闻机构Rugby Pass 11月10日发布了世界杯榄球赛(Rugby World Cup),香港对垒葡萄牙的终极复活赛精华片段。不过有网民发现,在播放中国国歌时,影片弹出的字幕却将中国国歌《义勇军进行曲》的英文译名“March of the Volunteers”误写成《愿荣光归香港》的英文译名“Glory to Hong Kong”。

相关影片已在星期六(11月19日)被下架。

这场赛事在11月6日杜拜时间下午6时半举行。据查询,包括11月12日香港对垒美国和11月18日香港对垒肯雅的赛事,虽然相关赛事精华片也有播放中国国歌的片段,但没有列出相关歌曲的字幕资料。

目前仍不清楚直播片段弹出的字幕是由哪个单位提供、其后两场的赛事有无误列的情况。香港橄榄球总会称正在了解事件,世界榄球总会仍未回应置评请求。

在这起事件被揭露前,11月13日在韩国举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛中,在本应播放中国国歌的环节上,也误播《愿荣光归香港》。这首歌被认为与2019年反修例风波和“港独”有密切关系,目前也还不清楚两起事件是否有联系。