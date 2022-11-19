中国大陆赠台大熊猫“团团”离世

中国大陆赠送给台湾的大熊猫“团团”病情恶化，癫痫再次发作，台北动物园医疗照管团队决定，让“团团”在麻醉中沉睡，不再继续痛苦，“团团”在星期六（11月19日）下午1时48分心跳已停止。

综合台湾联合新闻网及ETtoday新闻云报道，台北动物园星期六称，“团团”凌晨1点5分、1点56分及3点54分癫痫再度发作，医疗照管团队虽为“团团”注射抗癫痫药物，但“团团”发作的症状仍持续间歇性地发生，在兽医师数度补强抗癫痫及镇定药物后，直到早上7点3分癫痫症状才暂歇。

台北动物园说，随着癫痫发作的密度和频率明显增加，医疗照管团队发现短效型的抗癫痫药物已无法有效抑制“团团”癫痫发作的状况。每次癫痫发作时，虽然兽医师都会立即给予抗癫痫药物可暂时舒缓“团团”不适的症状，但进食量早已降低。星期六早上“团团”好不容易苏醒后，一直趴着休息，显示身体非常虚弱，更完全无法进食。

台北动物园提到，随着癫痫发作的频率增加，“团团”的生理和精神状况都每况愈下，其他重要指标如血液检查结果，也显示它的健康情况一直在走下坡。医疗照管团队帮“团团”进行断层扫描（CT）及相关生理指数检查后研判，病况已不可逆，即便想办法让它从深度麻醉中苏醒，也难再有品质地自主生活，因此，医疗照管团队在百般不舍的痛苦中，决定让团团在麻醉中沉睡、不再继续痛苦。

台北市动物园表示，医疗照管团队已确定“团团”在下午1时48分心跳停止，动物园将于下午3时开记者会说明。

台北市长柯文哲在脸书发文送别团团，表示“谢谢团团十多年陪着许多台湾人的成长、欢笑，台北市立动物园因为你更丰富美好，我们的记忆也是。团团再见”。

许多网民在下面留言表达哀悼，尽显对团团的喜爱与不舍，希望团团不痛了、安心当小天使，“刚刚才在木栅动物园看猫熊”“团团永远在我们最美的记忆中”“谢谢团团圆满我们的青春”。

国民党台北市议员徐巧芯也发文说，谢谢团团曾经带来的欢乐，以及证明了两岸交流的价值，“虽然很不舍，但是不痛了，当个快乐的小天使！我们会用力地记得你，也会好好照顾圆仔和圆宝的，团团再见！”

台北动物园发言人曹先绍说，团队会解剖团团遗体做病理解剖，了解是否为遗传性疾病，这样就能提前注意圆宝和圆仔的状况。

曹先绍还说，团团的遗体将会比照大象林旺，保留皮毛标本及骨骼标本，皮毛标本会留在动物园馆内，活体细胞也会保留。

“团团”是中国大陆在2008年12月赠送给台北市立动物园的雄性大熊猫，现已18岁。它今年8月出现癫痫症状，被诊断出脑部病变；10月中旬出现后肢无力，以及食欲和活动力下降症状，经检查后发现病变扩大，疑似脑部恶性肿瘤。

中国大陆大熊猫保护研究中心11月1日曾派出两名专家吴虹林、魏明赴台探视。